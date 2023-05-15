2023/05/15 | 16:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الاثنين، عن رفض طلب يتعلق...

ظهرت المقالة الاتصالات ترفض طلباً بقطع خدمة الإنترنت في الامتحانات الوزارية أولاً على المسلة.

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