2023/05/15 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن المنطقة شهدت انتعاشًا بعد الجائحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياحة في الشرق الأوسط تسجل أفضل أداء بالعالم بعد كورونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياحة في الشرق الأوسط تسجل أفضل أداء بالعالم بعد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).