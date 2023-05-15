وزيرة الاتصالات توضح بشأن قطع خدمة الإنترنت في الامتحانات الوزارية

2023/05/15 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاتصالات تتابع ملف إطلاق القمر الصناعي.

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