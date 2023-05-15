نينوى.. الأمن يحبط محاولة تسلل لمجموعة إرهابية ويقتل داعشياً

2023/05/15 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، قتل إرهابي خلال إحباط محاولة تسلل لمجموعة من عناصر تنظيم داعش في نينوى.

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