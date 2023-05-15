هيئة الانتخابات التركية: جولة إعادة الانتخابات ستجري في 28 أيار

2023/05/15 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الانتخابات التركية، اليوم الاثنين، ان جولة إعادة الانتخابات ستجري في 28 أيار.

وقالت الهيئة في بيان، ان “أردوغان حصل على 49.51 بالمئة فيما حصل كليجدار أوغلو على 44.88 بالمئة بحسب النتائج غير النهائية”، مبينة انه “يمكن البدء في الحملة الانتخابية للجولة الثانية بحسب النتائج الحالية”.

وأضافت ان “الجولة الثانية ستجري في 28 من هذا الشهر بين أردوغان وكليجدار أوغلو”.

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