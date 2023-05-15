بينهم مصري ومغربي.. استنكار فرنسي بعد رفض لاعبين حملة

2023/05/15 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، الإثنين عن أسفه لرفض بعض لاعبي كرة القدم المحترفين ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار السعي لمحاربة رهاب المثلية.

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