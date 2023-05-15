2023/05/15 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vjNaMiDosJY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: اتباع الصدر في البصرة اعتبروا تسجيل زعيمهم الاخير خطوة مهمة لمنع الفتنة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: اتباع الصدر في البصرة اعتبروا تسجيل زعيمهم الاخير خطوة مهمة لمنع الفتنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).