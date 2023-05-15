اندلاع حريق ضمن مقتربات جسر المثنى شمال بغداد

2023/05/15 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني اليوم الاثنين، معلومات عن الحريق الذي اندلع ضمن مقتربات جسر المثنى شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اعمدة الدخان المشاهدة ضمن مقتربات جسر المثنى شمال العاصمة بغداد ناجمة من حريق اندلع بكمية من الحشائش والاخشاب المتروكة".

واوضح أن "النيران تم اخمادها من قبل الدفاغ المدني دون حادث جسيم يذكر".

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