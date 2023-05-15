2023/05/15 | 17:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال الدراسات التي تجريها المؤسسات المختصة بالتشغيل فإن إعادة العمل بالمصانع المتوقفة يوفر فرص عمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تقدم مقترحاً يوفّر فرص عمل لـ70% من الشباب العاطلين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تقدم مقترحاً يوفّر فرص عمل لـ70% من الشباب العاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).