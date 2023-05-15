الإمارات تدعو الرئيس السوري لحضور قمة المناخ في دبي

2023/05/15 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة المناخ كوب 28 للأمم المتحدة، التي ستنعقد في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني في دبي.

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