2023/05/15 | 17:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zD6Xke7LTL0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنلوجيا في العالم - م2 Morning Live - الحلقة ١٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الذكاء الاصطناعي مستقبل التكنلوجيا في العالم - م2 Morning Live - الحلقة ١٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).