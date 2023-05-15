النقل تنظم لقاء تشاوريا بشأن

2023/05/15 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

نظمت وزارة النقل ورشة عمل موسعة شهدت حضورا مهما لممثلي دول الجوار والمنطقة، والشركة الإيطالية المصصمة للمشروع، فضلا عن عدد من المدراء العامين في الوزارة، والباحثين والاقتصاديين والمهتمين بهذا المشروع الستراتيجي، وذلك تحضيرا للمؤتمر الدولي الخاص بطريق التنمية، المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "لقاء تشاوريا نظمته الشركة العامة للسكك الحديد، في فندق شيراتون وسط العاصمة بغداد، لتسليط الضوء على مشروع طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق والمنطقة"

وأضافت، ان "اللقاء شهد عمل طاولات مستديرة يجلس حولها ممثلو عدد من الدول والشركات والخبراء، وقد طرحت نقاشات مهمة وآراء داعمة للمشروع العراقي الذي يخدم العالم أجمع".

واستعرض ممثل شركة (PEG) الاستشارية الإيطالية، التي تتولى إعداد تصاميم طريقة التنمية، مسارات الطرق البرية والسككية (طريق بري للشاحنات، والخط السككي السريع للمسافرين والبضائع) من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود التركية، مؤكدا أهميته الاقتصادية لجميع دول المنطقة".

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