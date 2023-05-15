2023/05/15 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

قلبت أسعار الذهب في الساعة الأخيرة حيث قلصت العقود الآجلة (فيوتشرز) أرباحها بعد تصريحات فيدرالية من عضو الفيدرالي بوستيك الذي طالب بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة إلا أنها عادت للصعود على خلفية بيانات سلبية رفعت من مخاوف الركود.

كذلك صدر منذ قليل بيانات البنك الفيدرالي في نيويورك للتصنيع (مؤشر إمباير ستيت للصناعة) والتي جاءت شديدة السلبية حيث سجلت انكماشًا بـ -31.8 نقطة فيما توقع الخبراء الانكماش بـ -3.7 نقطة عن شهر مايو.

أسعار الذهب الآن

وارتفعت عقود الذهب الفورية بـ 0.38% فور صدور البيانات إلى 2019.6 دولارًا للأوقية.

فيما سجلت العقود الآجلة للذهب (فيوتشرز) صعودًا بـ 0.17% إلى 2023.35 دولارًا للأوقية.

الذهب هذا الصباح

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث أدى جمود أزمة سقف الديون الأمريكية والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي إلى توجيه بعض المستثمرين نحو معدن الملاذ الآمن.

الذهب والدولار الآن

استقرت العقود الآجلة للذهب عند 2019 دولار للأوقية

فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 2015 دولار للأوقي

وبالنسبة للدولار، فقد تراجع بنسبة 0.05% إلى 102.45 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يتوسع في الصعود بعد تراجع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يتوسع في الصعود بعد تراجع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).