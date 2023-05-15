ضبط (3) حاويات تحتوي على مستلزمات طبية ودراجات نارية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر

2023/05/15 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيأة المنافذ الحدودية تعمل وفق المنهاج الوزاري وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بمتابعة تهريب الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الممنوعة وبناءاً على مصادرنا الخاصه تمكنت مديرية منفذ ام قصر الشمالي من ضبط حاويتين تحتوي (مستلزمات طبية) مخالفة للشروط وضوابط الاستيراد وحاوية محملة (دراجات نارية مستعملة) الممنوعة من الاستيراد.

تم تشكيل لجنة مشتركة من الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وتم إحالة المضبوطات الى مركز شرطة الكمرك لعرض الكيفية أمام أنظار السيد قاضي التحقيق المختص لأتخاذ الجراءات القانونية.

تأتي هذه الجهود من خلال ممارسة هيأة المنافذ الحدودية لدورها الرقابي والاشرافي وجمع المعلومات من أجل منع مرور اي مواد مخالفة لشروط الخزن وضوابط الاستيراد خاصة التي تستهدف صحة وسلامة المواطنين الابرياء.

و تستمر الهيأة بالعمل تحت المضله الحكومية وتوجيهاتها المباشرة لمنع عمليات التهريب وضبط المخالفين.

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