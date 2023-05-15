العمل تطلق حملة بحث مكثفة في منطقة تل الرمان بنينوى

2023/05/15 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلقت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، اليوم الاثنين، حملة بحث مكثفة في منطقة تل الرمان في محافظة نينوى.وذكر بيان للهيئة وتلقته ايرث نيوز ان “هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية لحملة البحث الاجتماعي، التي اطلق المرحلة الاولى والثانية منها وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي مطلع العام الحالي”.

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