2023/05/15 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضربة جوية تقتل مفرزة إرهابية وتدمر عدد من المضافات في وادي الشاي المركز الخبري الوطني.

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