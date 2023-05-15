2023/05/15 | 17:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب علي مارد الأسدي سأدع الأرقام تتحدث كي لا أطنب في...

ظهرت المقالة تخصيصات التعداد السكاني..



أموال سائبة بالمليارات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيصات التعداد السكاني.. أموال سائبة بالمليارات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيصات التعداد السكاني.. أموال سائبة بالمليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).