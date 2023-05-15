النجف ينجو من عقوبات دولية بعد برقية عاجلة للفيفا

2023/05/15 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي النجف، اليوم الاثنين، فسخ عقود 4 لاعبين محترفين بالتراضي، قبل انتهاء مشوارهم في الدوري الممتاز بـ10 جولات.

وكشف هاتف شمران، رئيس نادي النجف، أن المحترفين الأربعة الذين تم إنهاء عقودهم مع الفريق هم: "برونو باولو وبيدروز وكليمرسون وفرانك سيدرك".

وتابع شمران: "اللاعبون الأربعة تمت تسوية أمورهم المالية، وتأمين حجوزات الطيران للعودة إلى موطنهم، وبذلك تم تلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، التي كانت من الممكن أن تطال نادينا".

وختم: "الإدارة ماضية بكل جدية للتخفيف عن كاهل النادي، وتسيير أموره بكل الوسائل الممكنة، وصولا به إلى بر الأمان".

يذكر أن الفيفا أرسل صباح اليوم برقية مستعجلة لإدارة النجف، يطالب فيها بضرورة تسليم جوازات السفر لعدد من محترفيه، أو اتخاذ عقوبات قاسية ضده وذلك بعد منعهم من مغادرة العراق بسبب خلافات مالية، علاوة على اتساع الفجوة مع الجهاز الفني، عقب تراجع مستوياتهم في مرحلة إياب الدوري الممتاز.

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