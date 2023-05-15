بالوثائق.. إنهاء تكليف بالجملة لمدراء عامين

2023/05/15 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بصدور أمر ديواني بإنهاء تكليف عدد من المدراء العامين.

ولفت الامر الصادر عن الأمانة العامة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه انه "وبموافقة رئيس مجلس الوزراء تقرر انهاء تكليف 25 مديراً عاماً في وزارات ومؤسسات وشركات حكومية".

وتأتي هذه الأوامر الإدارية مع قرار مجلس الوزراء الأخير بجلسته المنعقدة في 2 آيار الجاري حزمة واسعة من القرارات الإصلاحية التي تضمنت المصادقة على إقالة نحو 60 مسؤولاً بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة، ضمن ما اعتبره الدفعة الأولى لعملية تغيير شاملة في مناصب المديرين العامين بالدولة.

ولكن العدد المعلن أقل بكثير مما كشفت المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي حيث قال لـ(بغداد اليوم) عقب يوم من قرار الحكومة، ان :"عملية التقييم للمدراء العامين طالت 322 مديرا عاما من اصل 439 مديرا وهو مجموع عدد المدراء العامين في جميع الوزارات العراقية البالغة 23 وزارة".

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