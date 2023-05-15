السوداني يوافق على إنهاء تكليف 25 مديراً عاماً (وثيقة)

2023/05/15 | 18:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهاء تكليف 25 مديراً عاماً.

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