القضاء على مفرزة إرهابية.. F16 تنفذ ضربة جوية

2023/05/15 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل مفرزة إرهابية بضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك.

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