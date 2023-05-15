بالاسماء..  رئيس الوزراء يوافق على إنهاء تكليف 25 مديراً عاماً (وثائق)

2023/05/15 | 18:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على إنهاء تكليف 25 مديراً عاماً في دوائر الدولة.

وأظهرت وثيقة موقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يشير إلى "موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إنهاء تكليف 25 مديراً عاماً في دوائر الدولة".

إدناه أسماء المدراء العامين:

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