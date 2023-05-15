2023/05/15 | 18:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

تحولت أسعار النفط الخام للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الـ3 جلسات الماضية، وسط توقعات بشح الإمدادات.إذ طغت المشاعر الصعودية بشأن تقلص الإمدادات من تخفيضات أوبك+ واستئناف الشراء في الولايات المتحدة لدعم احتياطي النفط الإستراتيجي، على المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلكي النفط العالميين والولايات المتحدة والصين.أسعار النفط الخام اليومبحلول الساعة 11:39 صباحًا بتوقيت غرينتش (02:39 مساءً بتوقيت بغداد)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم يوليو/تموز 2023- بنسبة 0.50%، لتسجل 74.54 دولارًا للبرميل.كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم يونيو/حزيران 2023- بنسبة 0.54%، لتسجل 70.42 دولارًا للبرميل.وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 12 مايو/أيار، على تراجع بأكثر من 1%، للجلسة الثالثة على التوالي، لتسجل رابع خسارة أسبوعية لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنت يتجاوز عتبة الـ74 دولاراً للبرميل ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنت يتجاوز عتبة الـ74 دولاراً للبرميل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).