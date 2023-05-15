المالية تكشف تفاصيل اخر اجتماع لهيئة الرأي

2023/05/15 | 18:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

ترأست وزير المالية، طيف سامي محمد ، اليوم الاثنين ، اجتماع هيئة الرأي في الوزارة بحضور وكيل الوزارة ورئيس هيأة التقاعد الوطنية ، ومستشار الوزارة والمدراء العامين للدوائر والتشكيلات .

وذكر بيان للوزارة ان “الاجتماع تضمن متابعة استكمال اعمال اللجان المشكلة خلال الاجتماع السابق ومنها لجنة ايجاد مساحة الارض المعدة لإنشاء مجمع لموظفي الوزارة وهيأة التقاعد الوطنية ، الى جانب متابعة عمل لجنة مراجعة مشروع اسكان موظفي الوزارة ودراسة العقود مع الشركات المستثمرة” .

واضاف “الاجتماع مناقشة كتاب ديوان التأمين المتضمن توفير مقر للديوان ضمن مجمع وزارة المالية او هيأة التقاعد المزمع انشاؤه ، اضافة الى مناقشة توفير الاراضي لدائرة عقارات الدولة والآليات المتبعة في تسجيل تلك الاراضي” .

وتابع البيان “وتضمن ايضاً الإستماع الى تقرير دائرة عقارات الدولة بشأن اخر ماتوصلت اليه من اجراءات تطبيق الأتمتة في عملها وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بأملاك الدولة”.

واوضح انه “تم التأكيد على مواصلة جهود مبادرة بغداد اجمل التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء في اطار ابراز المعالم الحضرية للعاصمة والاهتمام بالابنية الرسمية والنظافة وتزيين الطرق والبوابات لمقار الوزارات والدوائر” .

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