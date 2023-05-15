تزامناً مع حلول فصل الصيف.. الهجرة تكشف عن تجهيزات النازحين

2023/05/15 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، عن تجهيزات النازحين تزامناً مع حلول فصل الصيف.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي جهاكير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الوزارة اصبحت ذات خبرة في مجال الاحتياجات الصيفية والشتوية التي تقدمها للنازحين في المخيمات”.واضاف “حيث ستعمد الى تجهيزهم لفصل الصيف بالمياه وتوفير مولدات الكهرباء والوقود للمخيمات التي غير مخدومة بالشبكة الوطنية”.واشار جاكير، الى “امكانية لتوفير مبردات الهواء اذا ما اقرت الموازنة”، مؤكداً ان “الدعم اللوجستي الذي تقدمه الوزارة موجود في الصيف والشتاء وحسب الحاجة”.

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