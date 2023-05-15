"اختطفوها وحاولوا حرقها حية".. كاميرا مراقبة تظهر امرأة بعد اختفائها بشكل غامض

2023/05/15 | 18:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد لغز اختفاء امرأة تدعى ليشيل جوردان قال والدها الجمعة إنه تم العثور على ابنته حية في حي كولينوود في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.وأخبر جوزيف جوردان محطة “19 نيوز” أن جوردان تحدثت مع المحققين حول قضيتها.وفقا لشرطة كليفلاند، فإن التحقيق جار، ويتم فحص جوردان في المستشفى.

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