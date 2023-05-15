وضع مقلق لـ

2023/05/15 | 18:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، التقرير السنوي للحرية الدينية في العالم، معتبرا أن إيران والصين من أسوأ الدول سجلا في هذا المجال.

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