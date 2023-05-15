لن تُصدق ما ستراه .. تبليط الشوارع في العراق يثير الجدل | تقرير

2023/05/15 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

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أعرب مواطنون في كربلاء عن صدمتهم من تهشم التبليط واقتلاعه بالأيادي بعد أيام قليلة من إكساء الشوارع.



وانتقد عدد من سكان إحدى القرى في قضاء طويريج فشل مشاريع الإكساء وتهديم البنى التحتية, وطالبوا بمحاسبة القائمين عليها .

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