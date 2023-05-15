خلال (٦) ساعات فقط .. الأمن الوطني في كركوك يحرر مختطفة ويلقي القبض على خاطفيها

2023/05/15 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ورود شكوى قضائية حول عملية إختطاف فتاة من محافظة بابل واستدراجها إلى كركوك، تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة ملابسات القضية وكل المعلومات المتوافرة، وخلال فترة قياسية لم تتجاوز الـ (٦) ساعات تم تحديد مكان الخاطفين في محافظة كركوك وإستحصال الموافقات القضائية لتباشر على إثرها قوة من الجهاز بمداهمة المكان المذكور وتحرير الفتاة.

العملية أسفرت عن الإطاحة بمتهمين إثنين قاما بعملية الإختطاف، فضلاً عن قيامهما بعمليات خطف وإبتزاز عدة بعد مساومة الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.هذا وقد جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون.

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