وسط انتشار أمني.. تظاهرات للمحاضرين قرب المنطقة الخضراء

2023/05/15 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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انتشار امني كثيف لقوات حفظ القانون نتيجة وصول اعداد كبيرة من ملحق محاضري تريية الرصافة الثالثة بالقرب من بوابة الخضراء التشريع

يتبع ..

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