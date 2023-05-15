أول اصطدام لاعفاءات المدراء العامين.. فوضى واحتجاج نيابي في مكتب المدير الجديد لتربية كركوك

2023/05/15 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بينما تجري حملة الاعفاءات لمدراء عامين من مختلف الوزارات بسلاسة، ضمن التوجه الحكومي لاعفاء المدراء العامين بعد تقييمهم، واستبدالهم، الا انها اصطدمت اليوم بضجة كبيرة في محافظة كركوك، في صراع بدأ ينسحب إلى كونه "صراعا قوميًا".

وانهت وزارة التربية بناء على قرار مجلس الوزراء، تكليف مدير عام تربية كركوك عبد علي حسن طعمة، فيما صدر قرار بتكليف احمد ابراهيم شلاش، المنسوب لمديرية تربية صلاح الدين، بمهام ادارة تربية كركوك وكالة.

الا ان هذا الامر لم يمر بسلام، حيث اقتحم النائب عن المكون التركماني ارشد الصالحي وبعض نواب كركوك، مبنى مديرية التربية في المحافظة، رافضين استلام المدير الجديد منصبه، معتبرين انه "لايجب ان يأتي مدير من محافظة اخرى إلى كركوك، ويجب تكليف احد معاوني المدير القديم"، بحسبما اظهر مقطع فيديو تابعته "بغداد اليوم".

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وفي ذات السياق، استنكرت النائبة عن محافظة كركوك ساهرة الجبوري، "ما حصل اليوم من بعض النواب الممثلين لقوميات كركوك الاخرى بتدخلهم في مؤسسة حكومية وهي مديرية تربية كركوك"، بحسب بيان الجبوري الذي تلقته "بغداد اليوم".

واضافت الجبوري ان "المديرية العامة لتربية كركوك من حصة المكون العربي حسب الاتفاق السياسي ولا يحق لأي جهة التدخل في المديرية اعلاه عدا ممثلين المكون العربي في مجلس النواب"، مبدية استغرابها "من هذا التصرف غير المسؤول وهذا يدل على عدم تطبيق القانون وقرارات الحكومة الاتحادية التي تسري على الجميع"، بحسب تعبيرها، داعية "لعدم استخدام الخلافات القومية واستغلالها في هذا الأمر لأنه يأثر على استقرار المدينة السياسي، كما ونعلن تأييدنا لما جاء في قرار وزير التربية باختيار مدير عام جديد لتسيير الامور لأن هذا الأمر يجنبنا الخلافات".

من جانبها، دعت الجبهة العربية الموحدة "كافة جماهيرها من داخل مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها لتظاهرة سلمية كبرى امام مبنى مديرية تربية كركوك"، وذلك "لأعلان الرفض القاطع لعدم تولي منصب مدير عام التربية من خارج المحافظة بأي شكل من الأشكال وأي منصب اخر في تمام الساعة العاشرة صباحاً امام مبنى مديرية تربية كركوك".

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