بالأرقام.. وزيرة المالية توضح النفقات التشغيلية والرواتب في الموازنة - عاجل

2023/05/15 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزيرة المالية، طيف سامي، النفقات التشغيلية للبرامج الخاصة للبرنامج الحكومي وبينها الرواتب.

وأشارت سامي في تصريح صحفي، الى أن هذه النفقات توزعت كالآتي:

- 650 مليار دينار لزيادة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

- 150 مليار دينار زيادة في رواتب المعين التفرغ .

- 200 ملیار دینار لتحسين الخدمات الطبية العلاجية في مراكز جراحة امراض القلب والاوعية الدموية.

- 200 ملیار دینار لتحسين الخدمات الصحية في المراكز التخصصية في العلاجات السرطانية.

- 435 مليار دينار لبرنامج إدارة وتشغيل 5 مستشفيات جديدة.

- 150 مليار دينار الخدمات الصحية للمشمولين بالضمان الصحي.

- 448 مليار دينار لتغطية العجز في شراء الأدوية المستوردة.

- 600 مليار دينار للجهد الخدمي والهندسي.

- 325 ملیار دینار لتاهیل وصيانة محطات الكهرباء من قبل شركة GE .

- 325 مليار دينار لتاهيل وصيانة محطات الكهرباء من قبل شركة الكترك انترناشنل انك.

- 10 مليارات دينار لإطلاق البطاقة الزراعية.

كما حددت وزيرة المالية نسبة مساهمة القطاعات من اجمالي الدولة في الموازنة، وكانت كالآتي:

- قطاع الأمن والدفاع 14.73 بالمئة.

- قطاع التربية والتعليم 7.64 بالمئة.

- قطاع الطاقة 19.52 بالمئة.

- قطاع الصحة 4.83 بالمئة.

- قطاع الخدمات 15.87 بالمئة.

- قطاع الإدارات العامة المركزية 7.04 بالمئة.

- قطاع الإدارات المحلية 11.74 بالمئة.

- قطاع الماء والمجاري والصرف الصحي 0.33 بالمئة.

- قطاع المديونية الداخلية والخارجية والفوائد المترتبة عليها 10.29 بالمئة.

- قطاع النقل و المواصلات 1.74 بالمئة.

- قطاع الزراعة 1.58 بالمئة.

- القطاع الصناعي 0.81 بالمئة.

- قطاع التشييد والإسكان 2.65 بالمئة.

- قطاع الشباب والرياضة 1.23 بالمئة.

فيما اوضحت سامي آلية تمويل العجز في الموازنة، وهي "الاقتراض الداخلي والرصيد المدور من (عام 2022 الى عام 2023)، وارتفاع أسعار صادرات النفط الخام المصدر".

وعن الضغط في الإنفاق وترشيد النفقات بينت، انها تتوزع كالتالي:

- 5 ترليونات دينار سندات محلية.

- 3 ترليونات دينار اقترض من المصارف الحكومية.

- 23 ترليون دينار رصيد مدور في حساب وزارة المالية.

- 23 ترليون دينار خصم احتياطي قانوني لدى البنك المركزي

- 9.9 تريليونات دينار قروضا أجنبية ومحلية لتمويل مشاريع استثمارية.

كما أعلنت وزيرة المالية كلف مشاريع البرنامج الحكومي في الموازنة، وشملت:

- تأهيل 10 مستشفيات بكلفة 147 مليار دينار.

- تخصيص 400 مليار دينار لمشروع تحلية مياه البحر في البصرة.

- تنفيذ المرحلة الأولى طريق الحلقي الرابع بكلفة 600 مليار دينار.

- تخصيص 303 مليارات دينار لمشروع البنى التحتية في الديوانية.

- تخصيص 107 مليارات دینار لدراسات وتصامیم واستشارات للمرحلة الأولى من مشروع البتروكيماوي العملاق (النبراس) في محافظة البصرة.

- تخصيص 280 ملیار دینار لتاهيل وصيانة محطات التوليد مع الشركات المصنعة.

-تخصيص 330 ملیار دینار لتجهیز محطات تحويلية للصيف القادم بعدد 150 محطة.

- تخصيص 1000 ملیار دینار (ترليون دينار) لانشاء صندوق العراق للتنمية.

- تخصيص 500 مليار دينار لصندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً.

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