2023/05/15 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OxKQutquVtI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ما اريد أعيش عوفوني" شاب يرمي نفسه بشط العرب والشرطة تقفز وراءه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ما اريد أعيش عوفوني" شاب يرمي نفسه بشط العرب والشرطة تقفز وراءه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).