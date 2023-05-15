بالصورة.. ظاهرة اختفاء ظل الاشياء او ما يسمى بـ”يوم الظل الصفري”

2023/05/15 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ظاهرة اختفاء ظل الاشياء لاتحدث الا في المناطق الاستوائية وشبه المدارية.الصورة من ماليزيا منتصف النهار لأعمدة اختفى ظلها بسبب أن قاعدتها مثبتة على الأرض والشمس متعامدة عليها تماماً (90 درجة).بالإمكان رؤية ظل السيارات تحتها مباشرة لأنها مرتفعة عن الأرض، ولو كانت ملاصقة للشارع لاختفى ظلها.

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ظاهرة اختفاء ظل الاشياء او ما يسمى بـ”يوم الظل الصفري” أولاً على ايرث نيوز.

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