2023/05/15 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كامل عبد الرحيم السفر ثقافة مثلما أن الثقافة سفر، سفر من الذات لخارجها و لمجاهيلها، وهذا ينطبق على الناس العاديين فكيف الأمر مع مثقفين موفدين في بعثة ثقافية لحدث ثقافي في بلد آخر لا يسهل على العراقيين العاديين السفر إليه لاعتبارات معروفة فكم بالأحرى على هؤلاء أن ينقلوا إلينا ما لا نعرفه عن هذا البلد […]

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