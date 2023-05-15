2023/05/15 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرور الداوودي المرأه ذلك المخلوق الغائب الحاضر المهم، المهمش المطلوب المرغوب المرفوض المبعد فهو الغائب حينما تقسم الرتب فالرجل بالمرتبة الأولى دائما ..هي في كل وقت حين ومكان وزمان لامناص من وجوده المهم الذي لاتدور رحى الحياة إلا على كاهلها وهي المهمشة والتي لا زالت حين ذكرها نقول مدام فلان وانسة فلان وكان ذكرها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة ارباع المجتمع – سرور الداوودي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة ارباع المجتمع – سرور الداوودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).