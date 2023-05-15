2023/05/15 | 19:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XQt5Fy2fjkc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلّة الأنبار الغذائية".. بشنو تتميّز راوة في الزراعة؟") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلّة الأنبار الغذائية".. بشنو تتميّز راوة في الزراعة؟") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).