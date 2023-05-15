السوداني: الحكومة عازمة على توفير البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية

2023/05/15 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، مع رئيس مجلس الأعمال الأميركي-العراقي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر مكتب السوداني في بيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية، فضلاً عن ترسيخ هذا التعاون في مجال الطاقة والبيئة، إضافة إلى الشراكة بين القطاع الخاص العراقي والشركات الأمريكية، استناداً لاتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بما يحقق متطلبات النهوض بهذه الملفات، التي تمثل أولوية في المنهاج الحكومي".

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة عازمة على تهيئة كلّ ما من شأنه أن يوفر البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية، من خلال القوانين والتشريعات"، مشيراً إلى أن "العراق اليوم فيه الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة التي تنتظر قدوم الشركات الكبرى".

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