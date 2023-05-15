النفط تعلن دعوة الشركات العالمية للتنافس على تطوير  (13) حقلاً وموقعاً استكشافياً

2023/05/15 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

دعا وزير النفط، حيان عبد الغني، الاثنين، الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الراغبة بالمشاركة في التنافس على الفرص الاستثمارية ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة، فيما اشار الى تطوير 13 حقلاً و موقعاً استكشافياً موزعة على عدة محافظات.

وقال عبد الغني، في بيان إن "الاعلان عن ملحق جولة التراخيص الخامسة(+5) يأتي مكملاً مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة عام 2018، بخصوص جولة التراخيص الخامسة وما أعقبها في شهر شباط – فبراير من هذا العام 2023 من إبرام العقود مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في المحافظات".

وأضاف، أن "الوزارة تهدف من هذه الجولة الى تعزيز الانتاج والاحتياطي النفطي والغازي، و تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية من خلال دعوتها للمشاركة في عملية التنافس في الجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة، والتي تضم (13) ثلاثة عشر حقلاً وموقعاً نفطياً وغازياً، منها (4) أربع رقع أو مواقع استكشافية من التي لم تُحال في الجولة الخامسة عام 2018، إضافة الى (9) تسعة حقول ومواقع جديدة، تمت إضافتها الى ملحق هذه الجولة".

وأشار البيان الى، أن "هذه الحقول والمواقع والرقع الاستكشافية تضم :ـ

1.



رقعة الفاو - محافظة البصرة.

2.



رقعة جبل سنام - محافظة البصرة.

3.



رقعة الشهابي - محافظتي ميسان وواسط.

4.



رقعة زرباطية - محافظة واسط.

5.



حقل الديمة - محافظة ميسان.

6.



رقعة قلعة صالح - محافظة ميسان.

7.



حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية - محافظتي بغداد وصلاح الدين.

8.



حقل الظفرية - محافظة واسط.

9.



حقل علان - محافظة نينوى.

10.



حقل ساسان - محافظة نينوى.

11.



حقل بلكانة - محافظة صلاح الدين.

12.



حقل أبو خيمة - محافظة البصرة.



13.



حقول الفرات الأوسط (الكفل وغرب الكفل ومرجان).

وشدد وزير النفط على "الالتزام بالمنهاج الحكومي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الاحتياطي النفطي والغازي، وإدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، والغاز الحر، ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحوليه الى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، وخصوصاً لمحطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها".

ولفت الى "تصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية، لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزينة الدولة، دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فضلاً عن النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظاتنا العزيزة في الشمال والوسط والجنوب وتوفير فرص عمل لأبنائها".

من جانبه، قال المتحدث بإسم وزارة النفط، عاصم جهاد ان "الوزارة دعت الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الراغبة بالمشاركة في التنافس على الفرص الاستثمارية ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة الى تقديم طلباتها بصورة رسمية الى وزارة النفط/ دائرة العقود والتراخيص البترولية وعلى الموقع الالكتروني dg_pcld@oil.gov.iq في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم 15 حزيران 2023".

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