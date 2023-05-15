أول قرار رسمي لنانت الفرنسي بعد رفض لاعبه المصري مصطفى محمد حملة لدعم المثلية الجنسية

2023/05/15 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي نانت، الإثنين، فرض عقوبة مالية على لاعب الفريق، مصطفى محمد، بعد رفض الأخير المشاركة في مواجهة تولوز، ضمن منافسات الجولة الـ 35 في الدوري الفرنسي، التي تضمنت حملة لدعم المثليين.

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