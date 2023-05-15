بالصورة.. الإطاحة بمتهمين سرقا

2023/05/15 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين لقيامهم بسرقة سياج حديدي لإحدى الجزرات الوسطية في قضاء قلعة صالح.

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين القت القبض على متهمين اثنين لقيامهم بسرقة سياج حديدي لإحدى الجزرات الوسطية في قضاء قلعة صالح".وأشار البيان إلى "احالتهما للجهات المختصة أصولياً".

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