شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء خلال استقباله وفدا من ممثلي الشركات الألمانية

2023/05/15 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NVC9r289uBw

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