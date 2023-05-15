العراق يدعو الشركات العالمية للتنافس على تطوير (13) حقلاً وموقعاً استكشافياً للنفط

2023/05/15 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد

الغني، الاثنين، عن دعوة الشركات

العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف

والتطوير والإنتاج الراغبة بالمشاركة

في التنافس على الفرص الاستثمارية ضمن

ملحق جولة التراخيص الخامسة

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