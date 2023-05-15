مكتب السوداني: الشركات الألمانية تبدي حماستها ورغبتها للعمل في العراق

2023/05/15 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، وفداً ضمّ

عدداً من رؤساء وممثلي الشركات ورجال

الأعمال الألمان، بحضور السفير

الألماني لدى العراق مارتن ييغر.

وبحسب بيان لمكتب السوداني وتلقت

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