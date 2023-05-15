قيادي في الفتح: الاتراك عاقبوا اردوغان بالتصويت ويعيش صدمة من النتائج

2023/05/15 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في تحالف الفتح، صادق جعفر، الأثنين، ان تركيا تشهد متغيرات هي الأهم منذ 100 سنة، في إشارة الى الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التي جرت أمس.

وقال جعفر لـ(بغداد اليوم)، ان :"سياسات الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، كانت سلبية للغاية مع أغلب دول المنطقة ومنها العراق الذي نال الجزء الأكبر من تداعيات تلك السلبيات سواء في دعم توغل قواته في عمق اقليم كردستان او الدفع نحو سياسة مائية متشددة حيال بغداد ما خلق ازمة المياه الخانقة".

واضاف،ان" تركيا تشهد في الانتخابات الرئاسية متغيرات ربما هي الاهم منذ 100 سنة تدلل على وجود بوصلة لخروجها من احلام عودة الإمبراطورية العثمانية والتوجه نحو بناء الاقتصاد وتصفير المشاكل مع دول الجوار".

وأشار الى، ان "الأتراك ادركوا أن أردوغان سبب لهم مشاكل جمة لذا تم معاقبته في تصويت الأمس الذي كان مفاجئاً في كل المعايير".

ولفت جعفر الى انه "في حال تمت اعادة جولة الانتخابات ربما يكون الامر مختلفا من ناحية الإحراج لأردوغان الذي لم يكن يتوقع هذه النتيجة لكنها تعكس اخطاء متراكمة في السياسات الداخلية والخارجية".

وكانت هيئة الانتخابات التركية أعلنت اليوم إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو/أيار الجاري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو بعد حصول الأول على 49.51% من الأصوات، في حين حصل أوغلو على 44.88%، بحسب النتائج غير النهائية وهي غير مؤهلة لأحدهما لمنصب الرئاسية الذي يشترط ان ينال المرشح 50% على الأقل من أصوات الناخبين.

ووفقا لرئيس هيئة الانتخابات، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.92%، في حين بلغت 52.69% خارج البلاد.

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