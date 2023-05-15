2023/05/15 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عزمها زيادة تخصيصات المحافظات في الموازنة لاكثر من 5 تريليون دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني لـ(بغداد اليوم)، ان "تخصيصات المحافظات في الموازنة والواردة من الحكومة تبلغ 5 تريليون دينار"، مشيرا الى "العمل على رفعها لاكثر من هذا الرقم".

واضاف العطواني ان "عملنا يتمثل بأن تكون لكل محافظة مشاريع ستراتيجية، ولايمكن ابقاء المبلغ على هذا الرقم، لان المحافظات وتنميتها امر مهم وأساسي".

وتابع العطواني ان "اللجنة تعمل على إنصاف الوزارات والهيئات لكي يأخذ الجميع استحقاقه".

ومازالت الموازنة قيد الدراسة لدى اللجنة المالية النيابية التي تعمل على تحليل وتفكيك بنودها، وسط عدم رضا على تخصيصات الوزارات مقابل قلة تخصيصات المحافظات، حيث تعد هذه السمة الابرز على الموازنة، وهي اكثر تفصيلة تعترض عليها اللجنة المالية النيابية.

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