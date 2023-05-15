2023/05/15 | 20:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس فاضل..دور الشباب في نشر المحتوى الهادف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 70PzHdAPDyQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس فاضل..دور الشباب في نشر المحتوى الهادف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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