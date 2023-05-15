بعد استمرار تعاونها العسكري مع روسيا.. واشنطن تتوعد إيران بعقوبات إضافية

2023/05/15 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، أنها لا تزال ترى مؤشرات على التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران، مشيرة إلى أن واشنطن ستعلن عن عقوبات إضافية ضد الإيرانيين المتورطين في تزويد روسيا بالأسلحة المتقدمة.

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