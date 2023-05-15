2023/05/15 | 21:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lRp05-vnWLQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضوابط البنك المركزي العراقي للتحويلات وتمويل التجارة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضوابط البنك المركزي العراقي للتحويلات وتمويل التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).