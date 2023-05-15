2023/05/15 | 21:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنادا لتوجيهات القضاء العراقي في التحقيق بجريمة قتل غامضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بجريمة قتل غامضة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بجريمة قتل غامضة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).